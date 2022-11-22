شكرا لقرائتكم خبر عن التعبئة العامة والإحصاء: عدد المواليد يسجل 6 آلاف يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الدولة المصرية تواجهها حاليا عدد من التحديات الصعبة، في مقدمتها المشكلة السكانية، لذا وفي ضوء ما يرصده الجهاز من أرقام باستمرار، فيستطيع المرصد معرفه تعداد السكان يوميا على مستوى الجمهورية بمحافظاتها كافة، "عدد المواليد يوميا يصل لـ6 آلاف مولود، أكثرهم بمحافظات الوجه القبلي".

وأضاف "بركات"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن الجهاز بصدد الانتهاء من إنشاء موقع إلكتروني للإعلاميين، تماشيا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بعد إحداث شراكه مع عدد من الإعلاميين.

واستطرد: "سنتيح المرصد لكافة وسائل الإعلام، وفي التوقيت الذي سنطلق فيه المرصد لوسائل الإعلام، سنبلغ كافة الإعلاميين به، من أجل عرض المرصد بكافة محتوياته وجوانبه العلمية، من أجل تحقيق الاستفادة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام على كافة المؤشرات والبيانات الإحصائية أيا كان نوعها".

وأوضح أن عرض الجهاز للأرقام بشكل دائم ودوري هدفه أن يعلم الجميع ما التحديات التي يوجهها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حالات الطلاق تحدث في المجتمع المصري كل 2.2 دقيقة، وكل دقيقة تحدث حالة زواج.

وتابع: "أرقام الطلاق على مستوى الدولة سنويا تصل لـ250 ألف حالة، وحالات الزواج سنويا تصل لـ890 ألف حالة زواج، ولدينا 2.1 مليون مولود سنويا، ونسعي إلى تخفيض نسب المواليد سنويا".

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن كافة دول العالم لم تعد تتحدث إلا بلغة الأرقام، والإحصاء هي المصدر الرئيسي لقواعد الحقيقة، مشيرا إلى أن الجهاز هو المركز الرئيسي للبيانات بكافة أجهزة الدولة.

وأضاف "بركات"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أنه لا يوجد تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون بيانات، لذا فيعتمد الجهاز على أن يكون بياناته دقيقه وفي متناول كل راسمي السياسات ومتخذي القرارات بكافة أجهزة الدولة.

واستطرد: "المرصد الإحصائي الجديد والذي حمل اسم (بيانات مصر) أحد أهداف انشاءه هو تفعيل إحصائية الدولة لبناء الإنسان المصري من خلال تنمية قدراته فكريا ورفع الوعي الإحصائي لدة المواطن المصري، وترسيخ الثقافة الرقمية بين المواطنين".

وأوضح أن هدف المرصد تحصين المواطن من البيانات والأخبار المغلوطة والموجه ومجهولة المصدر، حيث أن الجهاز رصد خلال الآونة الأخيرة صدور العديد من البيانات الخاصة بالسلع الاستراتيجية ومدى محدوديتها في الدولة المصرية، وهي جميعها مجرد شائعات.