شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تبدأ تشغيل جسر جوى لنقل 5000 معتمر من الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مصر للطيران الناقل الوطني في تشغيل جسر جوي إلي مطار جدة بالمملكة العربية السعودية لنقل خمسة آلاف معتمر من الأشقاء الفلسطينيين الراغبين في أداء مناسك العمرة هذا العام وذلك بالتعاون والتنسيق مع الخطوط الجوية الفلسطينية.

وصرح المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن ذلك يأتى في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بضرورة تقديم كل الخدمات للمعتمرين الفلسطينيين وتسهيل كافة الإجراءات لهم إنطلاقاً من الدور الريادي والقومي للشركة الوطنية كعادتها السنوية في نقل الأشقاء الفلسطينيين إلي الأراضي المقدسة في موسمي الحج والعمرة.

وصرح الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أنه من المقرر أن تسيير هذا الموسم 14 رحلة خاصة في الفترة من 15 نوفمبر الحالي وحتي 20 فبراير القادم لنقل مايقرب من 5000 معتمر فلسطيني بمعدل 4 رحلات شهريا .