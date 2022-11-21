شكرا لقرائتكم خبر عن أندرية زكى: احتفالات عيد الميلاد يكون نصف الحضور فيها مسلمين والان مع تفاصيل الخبر
وذكر خلال كلمته باحتفالية الطائفة الإنجيلية فى المقطم أن المجتمع يحتاج إلى التأسيس على فكرة المتانة والمرونة فهما فكر مهم جدا، داعين المصريين إلى معرفة تجربة جروب المحبة والعيش المشترك الذى أسسته الكنيسة الإنجيلية بالمقطم مع الأزهر والأوقاف، قائلا "اللى عايز يشوف مصر الحقيقية يشوف فريق المحبة لا تسقط بالكنيسة الإنجيلية بالمقطم فهو نموذج ملهم للعيش المشترك" فالتسامح فى معناه العميق أن هناك مكان للأخر المختلف وليس للقوى.
وفى نهاية الحفل كرم الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والأنبا إرميا رئيس المركز الثقافى الأرثوذكسى المؤسسين لجروب المحبة من المشايخ والقساوسة والذين ساهموا بالعديد من المبادرات فى تنمية المجتمع.