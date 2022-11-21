شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تتابع منشآت المداس بالدقى حفاظا على سلامة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، اليوم الإثنين، مدارس الحي؛ للتأكد من السلامة الإنشائية للمباني والأسوار حفاظا على أمن وسلامة الطلاب ومتابعة سير العملية التعليمية واستقرارها، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الزيارة عن إعداد تقرير فني عن الحالة العامة لجميع المنشآت، للعرض على اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك بعد التأكد من سلامة المنشآت وأنها لا تشكل خطورة على الطلاب وتتوافر بها عناصر الأمن والسلامة.

رافق رئيس الحي، خلال جولته التفقدية، كلا من مدير الإدارة التعليمية للدقي، ومدير إدارة التنظيم لحي الدقي، ونائب رئيس الحي وعضو من الإدارة القانونية.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة شهدت العام الدراسي الحالي، دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، والتي ساهمت في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى 562 فصلاً دراسيا.