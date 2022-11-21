شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تنظم لقاء محبة لعدد من المشايخ والقساوسة بحضور أمين البحوث الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الطائفة الإنجيلية لقاء محبة جمع عدد من المشايخ والقساوسة، بحضور الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، والأنبا إرميا رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، والشيخ نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وذلك فى الكنيسة الإنجيلية بالمقطم.

وقال القس نادى لبيب راعى الكنيسة الإنجيلية بالمقطم إن جروب المحبة الذى أسسته الكنيسة، ويضم عدد من المشايخ والقساوسة تخطى كل الانتماءات الدينية والسياسية، وساعد المجتمع المدنى بجوار المسجد والكنيسة فى تنمية المجتمع وتطوره.

وتابع راعى الكنيسة الإنجيلية بالمقطم خلال كلمته بالاحتفال: "نتطلع إلى التركيز على الشباب ومستهدف المهمشين وعنوانا كيف تصل المحبة للجميع ووجه الشكر لكل مؤسسين جروب المحبة، مؤكدا أن الهدف رفعة المجتمع وشأن الوطن".

وقال الشيخ أسامة السروجي مدير عام الأوقاف بالمقطم إن الله رفع مصر فى التوراه والإنجيل والقرآن الكريم، موضحا أن المسجد والكنيسة هدفهم فقط نشر المحبة، ولا يوجد أى دين من الأديان لا يدعو للمحبة ورسالات الأنبياء كلهم تدعو للمحبة.

وضمت الاحتفالية فقرات كورال وترانيم، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين والأكاديميين وقادة الفكر فى المجتمع وأعضاء مجلس النواب.