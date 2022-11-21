شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تاريخى لأسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار عند 24.50 جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم، ما شهدته أسعار الذهب اليوم ، وذلك خلال النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365 ، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاع بحوالي 7 جنيهات ،ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في السوق المصري ارتفاع إلي مستوي 1300 جنيها للجرام لاول مرة في التاريخ، وفيما يلي تفاصيل حركة أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1114 جنيهات.

عيار 21 سجل 1300 جنيه.

عيار 24 سجل 1486 جنيها.

الجنيه الذهب 10400 جنيه.

كما استعرضت النشرة أسعار العملات تباينا أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 21-11-2022، حيث سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع، أما سعر صرف اليورو سجل 25.03 للشراء، 25.28 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع،

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 25.03 للشراء، 25.28 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 28.83 جنيه للشراء، 29.12 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 76.56 جنيه للشراء، و 79.47 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.65 جنيه للشراء، و 6.66 جنيه للبيع.

واستعرض الزميل عبد الحليم سالم ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من يناير 2023، لحين استقرار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات حادة ومتغيرات غير مسبوقة تلقي بظلالها على اقتصادات كل الدول بما فيها مصر، في أعقاب الحرب بأوروبا التي تشابكت تداعياتها مع تبعات جائحة «كورونا»، على نحو أدى إلى ارتباك في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وارتفاع شديد في معدلات التضخم.

وفى سياق النشرة أعرب الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين cop 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 عن سعادته البالغة لانتهاء فعاليات القمة بتحقيق إنجاز تاريخى انتظرته دول العالم كلها، وهو ما تم في قمة شرم الشيخ ولم يتحقق في أي قمة من قبل.

وأضاف محيى الدين لـ ”الخليج 365”، أن قمة شرم الشيخ للمناخ نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في القمم السابقة، وهو إنشاء صندوق للخسائر والأضرار ،وسيكون هذا الصندوق ممولا وله لجنة انتقالية محددة المهام في تنفيذه خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة، وستبلور بصورة أكبر خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أوضح أن قمة شرم الشيخ أعادت التأكيد على دفع الدول المتقدمة 100 مليار دولار سنويا والوفاء بهذا التعهد الهام ، بهدف تخفيف الانبعاثات الضارة وتمويل تكلفة التحول العادل للطاقة في البلدان النامية والأسواق الناشئة، لافتا إلى أن القطاع الخاص العالمى سيكون له دور كبير في تحقيق هذا الهدف مستقبلا.