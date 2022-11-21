شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة: الإفراج عن شحنات الذرة لتلبية احتياجات المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه خلال الأربع الأسابيع الماضية تم الإفراج عن كميات ضخمة من الذرة وفول الصويا، موضحا أن الإفراج عن شحنات الذرة أكثر من الصويا لأن احتياج المزارع للذرة أكثر كثيرا من الصويا.

وأضاف الدكتور محمد القرش، فى لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، عملنا على زيادة الكميات المفرجة عنها من الأعلاف من الذرة حتى تلبى الاحتياجات، قائلا: "إحنا مش واقفين على الإفراجات فقط ولكن نتواصل لتوفير المتطلبات الدولارية لتوفير المطلوب، وحرصنا الأول الحفاظ على ربحية صغار المربين".

واستكمل: "ما نقدرش نقول صغار المربين خسرانين ونظام التسعير في مزارع الدواجن بيكون سنوي، وفي إطار عمل معين وسوق الدواجن يتحمل المتغيرات، وفي استثمارات كبيرة تضخ فيه، والأيام المقبلة سيكون هناك مزيد من الإفراجات"، مؤكدا حرصهم على توفير المنتج بسعر عادل للمواطن المصرى.