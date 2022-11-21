شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه المديريات بمتابعة تسجيلات بيانات المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسى ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ .

وأوضحت بضرورة متابعة الأعداد التى تم تسجيلها من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسى ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ ، ومقارنتها بالأعداد المستهدفة وذلك حتى تتمكن من تحقيق أكبر قدر ممكن من رغبات الندب حرصاً على راحة المرشحين، فقد تبين وجود ضعف شديد فى نسبة التسجيل بالمقارنة بالأعداد المستهدفة مما يدل على عدم تفعيل اسم مستخدم وكلمة مرور المرسلة سلفاً والتى جعلت خصيصاً لتمكن من متابعة عملية التسجيل والتى تساهم بشكل كبير فى نجاح تلك المنظومة التى تسعى فيها جميعاً بقدر الإمكان لتحقيق مبدأ تكافؤ ألفرص .

وأضافت ، أنه سيتم عرض معدلات تسجيل كل مديرية على الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم لمعرفة مدى تفعيل اسم مستخدم / وكلمة مرور) مؤكده، أنه سوف يتم مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها فى الميعاد المحدد مع العلم أنه فى حالة غلق الموقع الالكترونى الخاص بتحديث البيانات وطباعة استمارة الترشيح للأعمال سألفة الذكر لن يتم الالتفات إلى أى استمارة بدوية .

وأكدت وزارة التعليم. أن تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية فقط بل تنطيق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تتوافر فيهم الشروط، ويتم التنبيه على كافة المستهدفين أن اختيار الرغبات هذا العام يقتصر على المحافظات التابعة لكل قطاع (مرفق صورة )