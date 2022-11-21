شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك: 14400 مصرى دشنوا حسابات بمبادرة السيارات المعفاة من الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن عدد المصريين بالخارج الذين تقدموا لمبادرة السيارات المعفاة من الضرائب هم 14400 مصريا، حيث أنشئوا حسابات وسجلوا على المنصة ، موضحة أن 899 قاموا بعمل أوامر دفع وسيقومون بتحويل المبالغ.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن ما سيتم تحويله بناء على من قاموا بعمل أوامر دفع وتحويل سيكون 14 مليون ونصف دولار ، موضحا أن المصريين بالخارج الذين تقدموا للمبادرة متواجدين فى كل دول العالم.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن التحولات التي تمت حتى الآن هي 604 ألف و200 دولار، والباقى جارى تحويله من المصريين بالخارج، لافتا إلى أن المصرى بالخارج الذى تنطبق عليه الشروط الخاصة بالمبادرة يقوم أولا بعمل حساب على المنصة ويقدم الأوراق اللازمة ثم يقوم بعمل أمر دفع ويحول الأموال.