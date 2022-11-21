شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن تفاصيل أول نموذج للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أول نموذج للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة صادرة عنها رسميا، حيث تقوم الوزارة بتوثيقها وتسليم المتبرع كارنيه التبرع سارى العمل فى أى مستشفى.

ووفقا لمصادر وزارة الصحة والسكان، سيتم توفير النموذج فى إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة بالمحافظات، ويمكن لجميع المواطنين توقيع نموذج التبرع فى أى وقت دون اللجوء للشهر العقارى.

وجاء نص النموذج، كالتالى:

أوصى أنا — مصرى الجنسية بالتبرع بعد وفاتى بأعضاء جسدى وأنسجته وأى جزء منهم يمكن زراعته مستقبلا وفقا للتقدم العلمى للمحافظة علي حياة شخص مصرى الجنسية أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى في جسده ، وتم تحرير هذا بإرادة حرة مستنيرة لايشوبها غلط أو تدليس وأقر بأنه لا يجوز من ورثتى الحصول على أى منفعة أو المطالبة بأى مقابل مادى أو عينى جراء تنفيذ هذة الوصية.