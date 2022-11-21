الرئيس السيسي يدعو الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لجهود أفريقيا نحو غد أفضل

القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب محمد الجالى الإثنين، 21 نوفمبر 2022 07:21 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي- بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية- استمرار مصر في بذل كافة الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في القارة الأفريقية ، داعيًا الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل.

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