شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الوقائى: الفيروس المخلوى ينتشر من شهر نوفمبر حتى منتصف فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن الفيروس المخلوي من الفيروسات التنفسية الموجودة منذ عشرات السنين وينتقل بالعدوى ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله، موضحا أن هذا الفيروس ينشط في فصل الخريف ويشتد في الشتاء.

وأضاف عمرو قنديل في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع لبنى عسل على قناة الحياة، أن الفيروس المخلوي وقته من شهر نوفمبر حتى منتصف فبراير، موضحا أن أعراضه احتقان في الحلق وسيلان من الأنف وصداع ودرجة حرارة مرتفعة وأحيانا يحدث سعال وممكن يصاب المريض بعرض أو اثنين فقط وهذه الاعراض تتشابه مع الأنفلونزا وكورونا.

وأشار إلى أن أعراض الأنفلونزا أكثر من الفيروس المخلوي ولكن متوسط الأعراض تستمر من 5 إلى 7 ايام، مؤكدا أن 80% من المصابين أطفال وهذا الفيروس كان موجود حتى عام 2019 ولكن فترة 2020 و2021 اختفى بسبب الإجراءات الاحترازية التي أدت لتقليل ظهور الفيروس.