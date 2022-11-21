شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: الوضع فى محطة زابوريجيا قريب من الكارثة بسبب كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السلطات الروسية، إن الوضع في محطة زابوريجيا قريب من الكارثة بسبب كييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت السلطات الروسية، أن الغرب شريك في قصف كييف لمحطة زابوريجيا، ولدينا مستجدات تؤكد تورط كييف في قصف زابوريجيا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين مقتل 70 جنديا أوكرانيا، جراء التصدي لهجمات وصفتها بـ"الفاشلة" في اتجاه جنوب دونيتسك.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيجور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن القوات الروسية أحبطت محاولات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمانسك، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا.

وأكد أنه تم تدمير أربعة مراكز قيادة ووحدات فرعية ومدفعية ومواقع تمركز لقوات كييف ومعداتها، كما تم إسقاط ست مسيرات أوكرانية و تدمير 11 صاروخا من طراز "أوراجان".

ولفت إلى أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة من جانب القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه كوبيانسك، ودمرت في منطقة خيرسون مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية عندما حاولت العبور بقارب إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية قصفت راجمتي صواريخ من طراز "أوراجان" ،تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة خاركوف، والتي تم منها قصف الأراضي الروسية في منطقة بيلجورود.