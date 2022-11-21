شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "تحيا مصر": هدفنا تطوير القرى الأكثر احتياجا والمنشآت الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق يعمل مع كل أجهزة الدولة، لتطوير القرى الأكثر احتياجا والمناطق العشوائية، قائلا: "كان لدينا هدف، وهو تطوير القرى الأكثر احتياجا، من خلال توفير المنشآت التعليمية وتطوير المنشآت التي تقدم الخدمة الصحية".

وذكر محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد: استطعنا بالمشاركة مع القطاع الخاص، تطوير قرية سيدي عبد الرحمن، وخاصة في الجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين، مفيدا بأن القرية تضم 25 ألف مواطن فضلا عن 60 ألف وافد يعملون بالمناطق المحيطة بالقرية.

وتابع: "مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن تعد نموذجا للشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية في قرى ونجوع مصر"، مؤكدا تدشين أكبر مجمع خدمات كأحد أهم المشروعات المنفذة لتوفير الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية والتجارية لأهالي قرية سيدي عبد الرحمن.

واستكمل: "مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن تم تنفيذها في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، فضلا عن تقديم خدمة حكومية مطورة بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي تساير توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتفعيل نظام الشباك الواحد لتأدية الخدمة".