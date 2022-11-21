شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 3 كسارات ومخازن بلاستيك تشكل خطرا على سلامة المواطنين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمرور على المخازن؛ لمتابعة توافر اشتراطات الحماية المدنية والتراخيص ومتابعة شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي هذا الإطار، شن مركز أبو النمرس حملات مكبرة، بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس المركز، أسفرت عن غلق وتشميع 1 كسارة بلاستيك و2 مخزن بلاستيك بطريق أبو يوسف بالمنصورية؛ لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية ومنها لعدم وجود ترخيص واحتوائه على مستلزمات قابلة للإشتعال مما يشكل خطراً على السلامة العامة.

وشملت الحملات، رفع كفاءة النظافة بطريقي المريوطية والمنصورية والمرور على قاعات الأفراح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمتابعة هاني فؤاد نائب رئيس المدينة، ومشاركة شرطة المرافق وإدارات الإشغالات.