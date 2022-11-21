شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 260 حالة إشغال للمحلات بشوارع العروبة والثلاثيني والعريش وفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة، حملة إشغالات مكبرة بالقطاع الجنوبي تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة، عن رفع 140 حالة إشغال متنوعة بشوارع العروبة واستوديو مصر وعثمان أحمد عثمان والثلاثيني الجديد.

وفي ذات السياق، شن القطاع الشمالي حملة إشغالات مكبرة، بشوارع فيصل والعريش ورمسيس وترسا والشيخ ونظمي، أسفرت عن رفع 120 حالة إشغال متنوعة.

ونفذت المحافظة، حملة نظافة بالاشتراك مع الهيئة العامة للنظافة، بشوارع محمد أنور السادات أسفل كوبري المريوطية، واستوديو مصر، ومشروع الممشى السياحي، وعثمان محرم، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حى الطالبية.