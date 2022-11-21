شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية وقرنية العين ضرورة وتطبيقه ليس أحلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية أمر بسيط ولا يحتاج إجراءات طويلة، مشيرا إلى أن هناك لجنة من المتخصصين لتفعيل القانون على أرض الواقع، موضحا أن المسألة الدينية والجدل الديني حول هذا الأمر حسم منذ سنوات .

جاء ذلك جلسة استطلاع ومواجهة التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية في ضوء دعم جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، بالإضافة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وطلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

وقال وزير الصحة، إن تطبيق القانون يشمل تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، مستطردا: "تنظيم اللائحة ليس أحلام وإنما أمر سهل يمكن تفعيله من الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن ذلك يخضع لتفعيل الضوابط ومراعاة فترة صلاحية القرنية والتشغيل الخاص بالبنوك، واستطرد قائلا: "هذا الموضوع لم يعد اختياري وإنما مهمة أساسية لوزارة الصحة والسكان".