شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات امتحان مادة اللغة الفرنسية للترم الأول للثانوى العام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي مواصفات امتحان مادة اللغة الفرنسية للترم الأول للثانوى العام وتوزيع درجات جزئيات الامتحان، حيث أوضح المركز القومى أنه يتم توزيع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها وتغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب وتتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

وتوزع الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة، وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية، وأن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – العام الدراسى) .