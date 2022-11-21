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تنمية خضراء ومستدامة.. 16 مبادرة أطلقتها مصر خلال قمة المناخ "إنفوجراف"

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القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسات وقاعات المنطقتين الزرقاء والخضراء على مدار أسبوعين تقريبا خلال انعقاد قمة المناخ والتى امتدت من 6 حتى 19 نوفمبر الجارى إطلاق مصر لعدد من المبادرات الخضراء الصديقة للبيئة والتى وصل عددها إلى 16 مبادرة تقريبا، خلال هذا الإنفوجراف نحصر هذه المبادرات.

 

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"نُوّفى" بتمويلات بلغت 14 مليار دولار 

 

المبادرة العالمية للمخلفات 2050 لأفريقيا

 

الانتقال المستدام للغذاء والزراعة

 

النقل المستدام مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة SLOCAT

 

دعم الموارد المائية للتكيف والمرونة AWARE

 

التنوع البيولوجى

 

الانتقال العادل والميسر للطاقة لأفريقيا

 

حياة كريمة لأفريقيا

 

تكيف المرأة الأفريقية

 

حلول مناخية للحفاظ على السلام

 

أصدقاء تخضير الموازنات الوطنية للدول الأفريقية والنامية

 

دليل شرم الشيخ التمويل العادل

 

النقل المستدام والتنقل الحضرى

 

استدامة ومرونة المجتمعات الحضرية للأجيال المقبلة

 

شراكة شرم الشيخ للحلول المستدامة القائمة على الطبيعة

 

تغير المناخ والغذاء

 

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