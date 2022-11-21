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شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية خضراء ومستدامة.. 16 مبادرة أطلقتها مصر خلال قمة المناخ "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسات وقاعات المنطقتين الزرقاء والخضراء على مدار أسبوعين تقريبا خلال انعقاد قمة المناخ والتى امتدت من 6 حتى 19 نوفمبر الجارى إطلاق مصر لعدد من المبادرات الخضراء الصديقة للبيئة والتى وصل عددها إلى 16 مبادرة تقريبا، خلال هذا الإنفوجراف نحصر هذه المبادرات.
"نُوّفى" بتمويلات بلغت 14 مليار دولار
المبادرة العالمية للمخلفات 2050 لأفريقيا
الانتقال المستدام للغذاء والزراعة
النقل المستدام مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة SLOCAT
دعم الموارد المائية للتكيف والمرونة AWARE
التنوع البيولوجى
الانتقال العادل والميسر للطاقة لأفريقيا
حياة كريمة لأفريقيا
تكيف المرأة الأفريقية
حلول مناخية للحفاظ على السلام
أصدقاء تخضير الموازنات الوطنية للدول الأفريقية والنامية
دليل شرم الشيخ التمويل العادل
النقل المستدام والتنقل الحضرى
استدامة ومرونة المجتمعات الحضرية للأجيال المقبلة
شراكة شرم الشيخ للحلول المستدامة القائمة على الطبيعة
تغير المناخ والغذاء