شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية خضراء ومستدامة.. 16 مبادرة أطلقتها مصر خلال قمة المناخ "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسات وقاعات المنطقتين الزرقاء والخضراء على مدار أسبوعين تقريبا خلال انعقاد قمة المناخ والتى امتدت من 6 حتى 19 نوفمبر الجارى إطلاق مصر لعدد من المبادرات الخضراء الصديقة للبيئة والتى وصل عددها إلى 16 مبادرة تقريبا، خلال هذا الإنفوجراف نحصر هذه المبادرات.











