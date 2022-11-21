شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: زفة عروس الشرقية لإثبات أنها ما زالت بكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (عودة الشرف لبنت الشرقية).

بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية بالزواج من (فتاة – مقيمه بدائرة المركز) بتاريخ 17 الجارى وقيامه بتاريخ 18 الجارى بتطليقها وادعائه بأنها ليست بكر، وبتاريخ 20 الجارى قامت أهلية الفتاة بتوقيع الكشف الطبى عليها وعمل حفل زفاف والسير بالطريق العام على النحو الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه عقب إثبات أنها مازالت بكر.

تم استدعاء والدى الزوج والزوجة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص، وأقرا بالصلح فيما بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.