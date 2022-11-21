شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يترأس أول اجتماع للجنة التحسين الوراثى لسلالات الماشية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول للجنة التحسين الوراثي والمشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتنمية الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي ونشر السلالات الجديدة التي تحقق إنتاجية عالية من اللحوم والألبان وتسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين .

ناقش الاجتماع الأول للجنة المهام المكلفة بها وخطة عملها في المرحلة المقبلة والواردة في قرار رئيس الوزراء والتي يأتي في مقدمتها دراسة صياغة مشروع قومي للتحسين الوراثي للسلالات المحلية من الماشية، وتعزيز إنتاج مصر الحيواني من اللحوم الحمراء والألبان، كما ناقش الاجتماع دراسة مقترحات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من اللحوم.

وبحث الاجتماع أيضا آليات وسبل تنفيذ مشروع التحسين الوراثي وكذلك خطة التوسع في نشر السلالات الجديدة ثنائية الغرض عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان.