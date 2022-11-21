شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول نموذج محاكاة الكوب بجامعة القاهرة: 3 أشهر عمل توجت بالعرض خلال Cop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم انتهاء قمة المناخ، إلا أن آثارها ما زالت ممتدة فى نفوس كل من شارك بها، ومن بينهم طلاب جامعة القاهرة الذين نفذوا نموذج محاكاة للمؤتمر بالتعاون بين وزارة البيئة المصرية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجامعة القاهرة، ووصل عددهم لـ154 طالبا وطالبة بجامعة القاهرة من كليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة.

وعلى هامش جلسة الشباب والابتكار عرض فيديو تحدث فيه قائد المجموعة أمين محمود طالب كلية الإعلام عن نموذج محاكاة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وليزلى ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجيسون تايلور مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والدكتورة شريفة الشريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

الخليج 365 التقى قائد النموذج والذى كشف النقاب عن ثلاثة أشهر من التعب والجهد لإعداد نموذج المحاكاة، أمين قال: "إن التدريبات استمرت أكثر من 3 أشهر في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، وكلية السياسة والاقتصاد بمعاونة الأستاذ ضياء جلال والأستاذة أميرة جمال الدين، بدءا بالجلسات التعريفية لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالتغيرات المناخية وأضرار التغيرات المناخية علي العالم أجمع، وجلسات العمل وتنمية العمل الجماعي لدي الطلاب لمساعدتهم من أجل تقديم أفضل أداء".

ويروى أمين لليوم السابع كيف تم اختيار مجموعة أخرى من الطلاب لعمل تقارير خاصة بالأحداث الجانبية التي تتم في المنطقة الخضراء طوال أيام انعقاد المؤتمر، وكيف تم عقد جلسات الذكاء الاصطناعي لمساعدة كل طالب على فهم شخصيته واحتياجاته وتبادل الثقافات حتي يمكنهم التعامل مع الثقافات المختلفة في cop27 ،وتم اختيار مجموعة من الطلاب بناء علي اختبارات دقيقة بكل شفافية ليكونوا متحدثين رسميين في شرم الشيخ يوم المحاكاة لتقديم أدوار رئيسي المؤتمر الحالي والسابق لـcop27 والمتحدث الرسمي باسم جمهورية مصر العربية والمتحدث الرسمي باسم مجموعة العشرين الاقتصادية وغيرهم.