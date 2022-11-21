شكرا لقرائتكم خبر عن "الطرق الصوفية" تحتفل بالليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الطرق الصوفية، غدا الثلاثاء، للاحتفال بالليلة الختامية لمولد الحسين، سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمشاركة الآلاف من مريدي وأتباع الطرق الصوفية، حيث من المنتظر مشاركة 30 طريقة صوفية في فعاليات الليلة الختامية، حيث بدأت الفعاليات منذ الأسبوع الماضي، بحضور مريدي الصوفية الذين قدموا من كل أنحاء مصر، لإحياء ذكرى استقرار رأس الإمام الحسين.

ونظمت الطرق الصوفية على مدار أسبوع كامل حملات وفعاليات توعوية لمريدي وأتباع الطرق، حيث طالبتهم بضرورة مساندة الدولة ودعم القيادة السياسية والتصدي لمخططات الفوضى والإرهاب من خلال حث الناس على الوقوف مع الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي ضد محاولات العبث بأمن وقدرات الوطن، وكذلك التصدى لمخططات الفتنة والإرهاب.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية، عضو المجلس الصوفى الأعلى، إن الطرق الصوفية عامل رئيسي في دعم وأستقرار الدولة المصرية، وهذا منذ قديم الأذل لأن الدول تعلم جيدا أنه الصوفية ليس لديها أي أطماع، وهدفها الأساسي هو الحفاظ على أمن وآستقرار مصر، والتصدي لمخططات الفتنة والإرهاب التي تحاول بعض الجهات الخارجية، ضرب البلاد من خلال هذه المخططات،لذلك أبناء ومريدي الصوفية ومن مولد الحسين يبعثون برسائل دعم ومساندة للقيادة السياسية والدولة المصرية ضد أي عدو يحاول النيل من مصر أو شعبها فإن هناك 20 مليون صوفي آرواحهم فداءاً لهذا البلد.

في سياق متصل، قال الشيخ سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الصوفى الأعلى، إن الطرق الصوفية تقف مع الدولة المصرية بكل ما أوتيت من قوة، وذلك لأن مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه، وأبناء ومريدي الصوفية جميعا محبون لبلدهم ورئيسهم، لذلك نحن لا نخشي إلا الله ويحب على القاصي والداني أن يعلم جيدا أن ملايين الصوفية في مصر يقفون خلف قيادتهم الرشيدة ويدعمونها بكل قوة من خلال دعوة الناس في القرى والنجوع والمحافظات المختلفة لرفض أي أمور من شإنها هدم الدولة أو اقتصادها.

من جانبها، نظمت الطريقة الضيفية الخلوتية برئاسة شيخها الدكتور محمود أبو علي،حملة بعنوان "حب الوطن فريضة وغاية" وذلك طوال آيام المولد، حيث تهدف هذه الحملة إلى تعريف المشاركين في مولد الحسين بنعمة الوطن وكيفية الحفاظ عليه من الأخطار، وكيف عانت بعض الشعوب، بسبب خراب آوطانهم وبلادهم.

وأعلنت كل من، الطريقة الجازولية والطريقة الهاشمية والطريقة الضيفية الخلوتية والطريقة الصديقية والطريقة الإدريسية والطريقة السعدية والطريقة الميرغنية والطريقة التسقيانية والطريقة الأحمدية مشاركتهم في فعاليات الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين غدا الثلاثاء، وتنظيم فعاليات في حب مصر،لحث الناس على دعم الدولة ومساندة الرئيس السيسي في مسيرة البناء والتنمية التي يقودها منذ مجيئه للسلطة.