شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عمرو يوسف لطلاب جامعة عين شمس: الست تتشال على الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عمرو يوسف، إن العنف ضد المرأة موجود فى العلم كله، مضيفا : فى ستات بتشتغل وتصرف على البيت وجوزها قاعد فى البيت ومنهم اللى بيتعاطى مخدرات.

وأضاف الفنان عمرو يوسف، خلال استضافته فى حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، قائلا: الرئيس السيسى يدعم المرأة المصرية ويتحدث دائما عن دورها وفى أحد كلماته قال "أنت تحط ايدك ورا ضهرك وأنت تتكلم مع المرأة"، مضيفا :"الست تتشال على الرأس".

وتتناول الندوة حوارا مفتوحاً بين طلبة جامعة عين شمس والفنان عمرو يوسف حول مشواره الفني.

وأعد الطلاب فيديو خاص عن مشوار الفنان عمرو يوسف منذ طفولته، وسط استقبال حافل وتصفيق حاد من قبل الطلاب تعبيراً عن حبهم الشديد للفنان عمرو يوسف.