شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية ينظم دورة تدريبية لتنمية مهارات واعظات اللغات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية التأهلية لتنمية مهارات واعظات اللغات الأجنبية بمقر مركز تعليم اللغات الأجنبية بجامعة الأزهر بالدراسة (ELRC)، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بتنمية المهارات الشخصية للوعاظ والواعظات حتى يمكن الاستفادة منها بشكل متكامل في الدعوة والتوعية المجتمعية.

وقال د. نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الدورة التي بدأت فعالياتها اليوم وتستمر على مدار شهر ونصف تأتي في إطار خطة المجمع التأهيلية لمهارات الوعاظ والواعظات بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة وبما يحقق الدور المنشود الذي يقع على عاتقهم في أداء رسالتهم الدعوية على أكمل وجه، خاصة وأن التوقيت الحالي يحتاج إلى دعاة على قدر عال من الكفاءة في ظل المواجهة الشرسة مع الأفكار المنحرفة التي يعاني منها المجتمع وتحتاج إلى طرق متنوعة ومتطورة للتعامل معها.

فيما قالت د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، إن الدورة التي تحاضر فيها الدكتورة أميرة مخلوف مصممة مناهج بالجامعة الأمريكية، تم تخصيصها لواعظات اللغات لدعم المهارة اللغوية لديهن بما يمكنهن من الاستفادة من هذه الخبرات في تقديم رسالة دعوية مناسبة لغير الناطقين بالعربية، حيث تستمر المحاضرة الواحدة لمدة 3 ساعات يتدرب فيها الواعظات على تكنيك اللغة ومهاراتها المختلفة.