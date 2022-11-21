شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بتدريب المعلمين على نظام التقييم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري إدارات التدريب على مستوى الجمهورية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة المركزية لإعداد القيادات التوبوية.

ورحب الوزير بالحضور، وأكد أن مديري إدارات التدريب بالمحافظات هم إحدى أدوات التطوير والتقدم في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية التدريب فى رفع مستوى أداء المعلم والعمل علي زيادة قدراته على الإبداع واستخدام الأساليب الحديثة وتعزيز خبراته فى مجال تخصصه، بالإضافة إلي تعميق وعى المعلم لاستيعاب التطوير ورفع كفاءاته وإكسابه أساليب تعلم حديثة.

وأكد حجازي، أنه فى إطار ما تقوم به الوزارة من تطوير المناهج الدراسية من أجل الاستمرار فى نجاح المنظومة التعليمية الجديدة، فإن التدريب يعد استكمالاً للجهود التى يتم بذلها لتطوير المنظومة التعليمية، حيث إن الغاية الأساسية للتدريب هى تحسين أداءات المعلم وتدريبه لإيجاد الطرق الأساسية لبناءه العلمى والتربوى، مما ييسر على المعلم تنمية ذاته علميًا وتربويًا وما يقدمه من أساليب تعليم وتعلم وأساليب تقييم.

ووجه الوزير بعقد تدريبات لموجهي المواد على مستوى الجمهورية على نظام التقييم الجديد، وكيفية تدريب المعلمين على التعامل مع نظام التقييم الجديد.

وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن المعلم أصبح ميسرا وموجها وليس ملقنا للمعلومة، لذا تعمل الوزارة على تأهيل وتدريب المعلمين على استخدام آليات التدريب والتطوير على أحدث المهارات والوسائل التكنولوجية لكى تتوافق مهارات المعلم مع التطوير والتغيير وذلك إيمانًا بدور المعلم.

وحرص الوزير على تفقد مقر الإدارة المركزية لإعداد القيادات التوبوية، والحديث مع جميع العاملين بالمركز.