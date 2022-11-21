شكرا لقرائتكم خبر عن رفع القمامة وإزالة الأكشاك المخالفة فى حملة مكبرة بالعمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي العمرانية بالجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، حملة نظافة مكبرة؛ للنهوض بمستوى النظافة والتصدي للإشغالات والتعديات على الطريق العام، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن رفع القمامة والمخلفات وإزالة جميع الأكشاك المخالفة وكافة التعديات والسيارات المتهالكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية، ورفع مستوى النظافة بشارع غرب السكة الحديد بجوار محطة مترو أم المصريين بالعمرانية الشرقية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدوري علي المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ورصد ومتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء وأملاك الدولة والتعامل الحازم حيالها.



إزالة الأكشاك المخالفة بشارع غرب السكة الحديد بالعمرانية



إزالة السيارات المتهالكة بشارع غرب السكة الحديد بالعمرانية



حملة نظافة بشارع غرب السكة الحديد بالعمرانية



رفع القمامة بشارع غرب السكة الحديد بالعمرانية