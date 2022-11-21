شكرا لقرائتكم خبر عن 30 وقفة احتجاجية ومسيرة للمطالبة بالعدالة المناخية خلال قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المنطقة الزرقاء والخضراء على مدار أسبوعين تقريبا خلال انعقاد قمة المناخ، والتى امتدت من 5 حتى 19 فبراير، انطلاق أكثر من 30 مظاهرة ومسيرة ووقفات احتجاجية، على مدار الأسبوعين بمعدل من 2 إلى 3 مظاهرات للمطالبة بتحقيق العدالة المناخية للدول النامية، ووقف استخدام الفحم وتلوث البحار ، والمطالبة بحقوق الحيوانات وعدم ذبحها وأكل الخضراوات.

ومن هذه الوقفات التى كانت تتم بمعدل مظاهرتين فى اليوم، وقفات تحالف القوى المدنية لتغير المناخ لمؤسسات المجتمع المدنى المصرية والتى نظمت حوالى 8 مظاهرات وأضخم مسيرة فى القمة ضمت حوالى 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين للجمعيات الأهلية المصرية والجامعات والنشطاء البيئين.

وأيضا كانت هناك وقفة لتقليل استخدام البترول في دول أفريقيا لممثلين من دول أفريقية للمطالبة بالحد وإيقاف استخدام البترول، وعدم التوسع فيه في القارة السمراء، بسبب الدمار الذي أصاب بعض الدول.

ووقفة أفريقيا أكثر القارات تضررا ندد فيها المشاركون بأن أفريقيا أكثر القارات التي تعرضت للتغيرات المناخية والتى تسببت في مآسي لملايين السكان في الدول المختلفة مطالبين الأمم المتحدة بوضع حد ومحاولة التقليل من هذه التغيرات.

ووقفة لاستخدام الوقود الصديق للبيئة، وشارك عدد من ممثلي بعض الدول في قمة المناخ في وقفة احتجاجية ثالثة بالمنطقة الزرقاء طالبو فيها بعدم استخدام الوقود الضار بالبيئة واستخدام الوقود الصديق، وعدم استغلال ثروات العالم بشكل يؤثر سلبًا على البيئة مثل قطع الغابات من أجل والبترول والغاز.