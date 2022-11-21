شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مرشح الأوقاف لافتتاح وختام مسابقة موسكو للقرآن وفوزه بالمركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الأوقاف، اختيار القارئ الشيخ عبد الرحمن فرج حافظ برعي بدوي، مرشح الوزارة لافتتاح وختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم بموسكو بدولة روسيا، وفاز بالمركز الثاني فى المسابقة.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق موعد عقد المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين ليكون يوم 4 فبراير 2023م الموافق 13 رجب 1444هـ، وكلف الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بعمل خطة التصفيات المحلية المؤهلة للمشاركة فى هذه المسابقة والإعداد الجيد والمبكر لها.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تفاصيل جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم، المقبلة "الـ 29"، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعظيم جوائز حفظة القرآن الكريم وإكرامهم، حيث قررت الوزارة أن تكون الجائزة الأولى للمسابقة ربع مليون جنيه وأن يكون الحد الأدنى لجوائز جميع فروع المسابقة مائة ألف جنيه، مع رفع إجمالى جوائز المسابقة من مليون إلى مليون ونصف المليون جنيه.