شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من الشبورة على الطرق الأيام المقبلة وتناشد السائقين بتجنب السرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة لشبورة على الطرق صباحا خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت هيئة الأرصاد أن البلاد تتعرض صباحا لشبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد، السائقين على الطرق توخى الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة على الطرق.

ويشهد اليوم الاثنين، طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية و جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.