شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يستقبل سفير بيلاروسيا لمناقشة تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، سيرجى تيرنتيف سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

فى بداية اللقاء رحب الوزير "محمد صلاح" بالسفير البيلاروسى بالقاهرة ، فيما أشاد " تيرنتيف " بالنجاح الباهر لجمهورية مصر العربية فى تنظيم الحدث العالمى ( مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 " COP 27 " ) والذى تم تنظيمه مؤخرا بمدينة شرم الشيخ .

وخلال اللقاء استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى، رؤية الوزارة بشأن تعميق التصنيع المحلي بين الجانبين من خلال التعاون القائم بين عدد من الشركات التابعة للإنتاج الحربى وعدد من الشركات البيلاروسية في العديد من المجالات مثل (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز - معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وجرارات وكلاركات بالتعاون مع شركة أمكادور – الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات – المحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات).

وأكد الوزير " محمد صلاح " على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات البيلاروسية التى يتم تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى لما يحقق ذلك من زيادة نسبة منافسة هذه المنتجات بالسوق المصرى والتصدير للخارج .

ومن جانبه أشار سيرجى تيرنتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة أنه تم أيضا خلال اللقاء مناقشة إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات تصنيعية خاصة تلك المجالات التى تتعلق بالتحول الرقمى، كما أعرب سفير بيلاروسيا عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتي عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية وهو ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات مع "الإنتاج الحربي" في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.