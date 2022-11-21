شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة حلوان تنظم برنامجا بيئيا توعويا حول التغيرات المناخية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان برنامجا تنمويا بيئيا في منطقة عرب راشد بمدرسة سالم حسن، وطماعة بعرب راشد، فى إطار خطة الجامعة الاستراتيجية ومبادرة التمكين للتكيف مع التغيرات المناخية، ومساهمةً في تنمية البيئة المحيطة بالجامعة وتماشيا مع استدامة العمل للتوعية بالتغيرات المناخية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة كليات الجامعة ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية برئاسة الدكتورة سناء حجازي مدير المركز.

أكد الدكتور السيد قنديل، على أهمية التغيرات المناخية وأهمية مشاركة كليات الجامعة من أجل إيجاد حلول للمشكلات البيئية سعيا من الجامعة في تطوير المناطق المحيطة بالجامعة وأيضا التحفيز لإيجاد جامعة صديقة للبيئة سواء داخل الحرم الجامعي أو المجتمع الخارجي المحيط بالجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور وليد السروجى، على أهمية التواصل مع البيئة المحيطة بالجامعة والاستدامة في العمل التنموي و الحفاظ على البيئة والتوعية والتثقيف لكل الفئات العمرية.

وشارك مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية من خلال الدكتورة سناء حجازي في ندوة تثقيفية لطلاب المدرسة حول أهمية الحفاظ على البيئة سواء في المدرسة أو البيئة المحيطة وأهمية النشاط البيئى والمعسكرات البيئية والزراعة كأحد الأنشطة الهامة للأطفال، وتم مناقشة الأطفال حول أهم احتياجاتهم لتلبيتها وتم قياس الاستفادة من خلال فريق المركز.

من جانب آخر، شاركت كلية التمريض في ندوة تثقيفية عن الصحة والتغيرات المناخية وذلك تحت رعاية الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية بعنوان تأثير التغيرات المناخية على الصحة، حاضر بها الدكتورة زينب حسين ، والدكتورة رشا محمد العيوطى ، وتناولت أسباب و أضرار التأثيرات المناخية على الصحة العامة وصحة العقل و مستوى الدخل للفرد و الأسرة و كيفية التصدي للتغيرات المناخية.

وشاركت كلية العلوم أيضا بتعاون عميد الكلية الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب ووكيل الكلية الدكتور محمد صديق والدكتورة مايسة نبيه بقسم الجيولوجيا بندوة بعنوان التغيرات المناخية وتأثيرها في البيئة:التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتأثير ارتفاع درجات الحرارة على المناخ وكيفية الحد من تأثير التغيرات المناخية على البيئة ودور التأثير البشري في النظام المناخي.

بالإضافة إلى مشاركة كلية الحقوق بندوة تثقيفية تحت إشراف الدكتورة أمل لطفي عميد الكلية و الدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان العدالة المناخية بين الواقع والمأمول، ، حيث لا تعد قضية تغير المناخ فقط قضية تتعلق بالحفاظ على البيئة ، ولكنها أيضًا قضية تتعلق بالعدالة وحقوق الإنسان؛ ففي حين أن الأشخاص الأكثر مسؤولية عن تغير المناخ معزولون نسبيًا عن آثاره ، فإن أولئك الذين ساهموا بأقل قدر من المرجح أن يشعروا بتلك الآثار بشكل كبير.