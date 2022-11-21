شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ندوة فن الكاريزما اليوم بمعهد إعداد القادة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم فعاليات ندوة فن الكاريزما، تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية، وذلك تحت رعاية الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة، و الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد .

ويحاضر فى الندوة الدكتور محمد فوزى والى عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام سعى معهد إعداد القادة الدائم لإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية للمجتمع الجامعي ووضع وتنفيذ الشراكات مع الجهات ذات الاختصاص، لإعداد وتأهيل القيادات الشبابية والمساهمة في بناء شخصية الطلاب من خلال البرامج المتميزة للقيادة .

وتنطلق فعاليات الندوة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر مركز الجامعة الدراسى بدار الضيافة جامعة عين شمس.