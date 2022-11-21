شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة امتحان الترم الأول فى المقرر الدراسى ونقيس نواتج التعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، بأن تكون أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى حدود المقرر المستهدف للترم الأول، وأن يتم توزيع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبى لها.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنطلق 14 يناير المقبل وفق المواعيد التى حددتها الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، مشددة على التزام جميع المديريات والإدارات التعليمية بمواعيد عقد امتحان الترم الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه لا حذف من المقررات الدراسية، وسيؤدى الطلاب الامتحانات بالفصل الدراسى الأول فيما درسوه منذ انطلاق العام الدراسى الجارى، مشيرة إلى أنه وفق المواصفات الفنية للامتحانات تكون الأسئلة موزعه على المنهج الدراسى بأكمله دون حذف أو تخفيف، كما أن الأجزاء التى أدى فيها الطلاب امتحانات الشهور سواء اختبار أكتوبر أو نوفمبر الجارى سيكون الطالب ملزما بها فى اختبارات الفصل الدراسى الأول.

وتابعت الوزارة: المدارس ملتزمة بالمقررات الدراسية ووفق خريطة توزيع المنهج الدراسى، على أن يتم تخصيص الأسبوع الأخير من الدراسة للمراجعة على المقررات الدراسية، قبل أداء الطلاب للاختبارات، موضحة أن أسئلة امتحانات صفوف النقل يتم وضعها من قبل الإدارات والمدارس على غرار ما يحدث بامتحانات النقل، أما امتحانات الشهادة الإعدادية توضع من خلال المديريات التعليمية.