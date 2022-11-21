شكرا لقرائتكم خبر عن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بآداب حلوان يعلن فتح الحجز لدورات اللغة الألمانية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوتة الألماني عن بدء الحجز في دورات اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية.

ومن جانبه قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على تقديم العديد من الدورات التدريبية لتقديم خريج مميز قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل ، حيث أنها تساهم في تشكيل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد علي صقل مواهبهم في مختلف المجالات.

كما أكدت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية انه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم فى رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة .

فيما أوضح الدكتور شادي الكردي مدير المركز ان الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهارة اللغة الألمانية.

كنا أعلن مدير المركز أن هناك تخفيض ٥٠% لطلاب كلية الهندسة وكلية الطب .