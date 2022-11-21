شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تعلن بدء رفع كفاءة شارع المدرسة وميدان الجداوى بالعمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطط رصف وتطوير عدد من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين، وإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، بدأ حي العمرانية، أعمال فرد طبقة الدقشوم بشارع المدرسة ورفع مخلفات من ميدان الجداوى وفرد دقشوم بجزء بميدان الجداوى مع المعاون، استكمالا لأعمال التوسعة والتطوير بالعمرانية الشرقية، وذلك تحت إشراف عبد الله عبد العظيم رئيس حى العمرانية والإدارات المعنية.

وانتهي الحي، من رفع كفاءة شوارع المعاون وباسيلي والمخزن والمصانع، حيث تم تمهيد الطرق وإزالة طبقة الطريق المتهالكة، وبدء تنفيذ أعمال الرصف ضمن خطة العام الجاري.

ووجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف، للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمني لها، مشدداً على ضرورة أن تكون الأعمال علي أعلى مستوى ووفقا للمواصفات المحددة لضمان عوامل الاستدامة.



رفع كفاءة شارع المدرسة وميدان الجداوي



تطوير ورفع كفاءة الشوارع بالعمرانية