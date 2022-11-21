شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 230 حالة إشغال وغلق محال مخالفة فى حملة مكبرة بحدائق الأهرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة، حملة إشغالات مكبرة بحدائق الأهرام؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة، عن رفع 230 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية وتنفيذ قرارات غلق وتشميع لمحلات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ لتحقيق الانضباط وعدم السماح بالتعدي علي الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدوري علي المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ورصد ومتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء وأملاك الدولة والتعامل الحازم حيالها.