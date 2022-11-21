شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى ببطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية ، بالوجه القبلى لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات حيث تم صرف ما يقرب من 75% من مقررات تموين شهر نوفمبر الجارى حتى الآن، كذلك صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين وطرحها بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، خاصة بعد صرف المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين فى صورة حزمة من السلع التموينية وتستمر حتى 30 يونيو 2023.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطلاق مجموعة من السيارات المتنقلة فى الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض للمواطنين دون التقيد ببطاقة التموين، من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية بشكل مستمر ويتم طرح سلعة الأرز بسعر 12 جنيها للكيلو السائب، و15 جنيها للكيلو المعبأ.