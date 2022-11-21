شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتدور على شغل.. فرص عمل جديدة فى البحر الأحمر برواتب تبدأ من 2400 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل بعدد من الفنادق وشركات الاستثمار بمحافظة البحر الأحمر، برواتب تبدأ من 2400 جنيه.

وأوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها، أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو كاتب العمل التابعة للمديريات.

1-فرص عمل بأحد الفنادق - الكيلو 22 جنوب مدينة القصير

-الوظائف المطلوبة:

3 أفراد أمن

1عامل مناطق عامة

1مشرف غرف

-الشروط:

مؤهل عالي - متوسط

السن 21 : 45 سنة

المرتب 2400 : 3100 جنيه

2-فرص عمل بشركة استثمار - 11 جنوب مرسى علم

-الوظائف المطلوبة:

1طباخ أول

1مساعد رئيس قسم الجزار

-يشترط الخبرة

2عامل تجهيز وتحضير

-الشروط

مؤهل متوسط

السن 21 : 30 سنة

الراتب 2400 : 3750 جنيه

3-فرص عمل بشركة استثمار - الكيلو 20 شمال مرسى علم

-الوظائف المطلوبة:

1فني لحام

1فني معدات مطابخ

-الشروط:

مؤهل متوسط

السن 22 : 35 سنة

الراتب 2650 : 3600 جنيه

-خبرة : سنة

4-فرص عمل بفندق - ك 67 طريق القصير - مرسى علم

2مضيف

2مضيف بار

7عامل وتجهيز وتحضير

2منقذ

1عامل زراعة

4عمال مناطق عامة

-الشروط:

مؤهل متوسط

السن 20 : 35 جنيه

الراتب 2400 : 3100 جنيه