شكرا لقرائتكم خبر عن رجع كارت شحن عداد الكهرباء لو فقدته.. فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات بسيطة يمكن اتباعها لاستعادة كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع إذا فقده المشترك ، سواء كان المالك الرئيسي للوحدة أو مستأجرا ، وهى كالآتى:

أولا : بالنسبة لمالك الوحدة :

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

ثانيا: بالنسبة للمستأجر

4- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له. بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للاطلاع . كما يجب ايضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار .

وبعد استكمال تلك الإجراءات و دفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.