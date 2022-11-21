شكرا لقرائتكم خبر عن استخدامات النظائر المشعة لزيادة المنتج الزراعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظائر المشعة الموجودة بمفاعل انشاص البحثى النووى المصرى تتمتع بالعديد من المميزات التى يتم استخدامها فى مجال زيادة المنتج الزراعى و تعقيم الأغذية وغيرها من المجالات، وفيما يلى الاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة بمفاعل إنشاص النووى:

أولا: فى مجالات الزراعة ما يلي:

1- زيادة إنتاجية الأرض.

2-استنباط أنواع جديدة من المحاصيل الغذائية ذات نسبة عالية من البروتين.

3-تحديد أماكن مصادر المياه واستخداماتها بكفاءة عالية.

4- إنتاج محاصيل ذات مقاومة عالية للأمراض وللتقلبات الجوية.

5-تحديد كيفية امتصاص النباتات للأسمدة والكيماويات المخصبة.

6-تعقيم البذور.

ثانيا: بالنسبة الاستخدامات الطبية: تستخدم النظائر المشعة "علاج إشعاعي وعلاج باليود المشع ومعالجة الأورام السرطانية" وذلك من خلال إعطاء المريض مادة مشعة تقضي على الورم.

ثالثا: تستخدم في الكيمياء الحيوية: لتقدير مدى استفادة الأحياء من غذاء معين، وذلك بإعطائه غذاء يحتوي على عنصر مشع لتقدير مدى استفادة جسم الكائن من الغذاء.

رابعا: تستخدم في تقدير عمر الأشياء القديمة فقد قدر عمر الأرض من معرفة معدل الإشعاع اليورانيوم والرصاص.

خامسا: تستخدم في الزراعة والأغذية بغرض زيادة الدخل الزراعي، وفي عمليات حفظ المحاصيل الزراعية.