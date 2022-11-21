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استخدامات النظائر المشعة لزيادة المنتج الزراعى.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - النظائر المشعة الموجودة بمفاعل انشاص البحثى النووى المصرى تتمتع بالعديد من المميزات التى يتم استخدامها فى مجال زيادة المنتج الزراعى و تعقيم الأغذية وغيرها من المجالات، وفيما يلى الاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة بمفاعل إنشاص النووى:

 

 

أولا: فى مجالات الزراعة ما يلي:

 

1- زيادة إنتاجية الأرض.

 

2-استنباط أنواع جديدة من المحاصيل الغذائية ذات نسبة عالية من البروتين.

 

3-تحديد أماكن مصادر المياه واستخداماتها بكفاءة عالية.

 

4- إنتاج محاصيل ذات مقاومة عالية للأمراض وللتقلبات الجوية.

 

5-تحديد كيفية امتصاص النباتات للأسمدة والكيماويات المخصبة.

 

6-تعقيم البذور.

 

ثانيا: بالنسبة الاستخدامات الطبية: تستخدم النظائر المشعة "علاج إشعاعي وعلاج باليود المشع ومعالجة الأورام السرطانية" وذلك من خلال إعطاء المريض مادة مشعة تقضي على الورم.

 

ثالثا: تستخدم  في الكيمياء الحيوية: لتقدير مدى استفادة الأحياء من غذاء معين، وذلك بإعطائه غذاء يحتوي على عنصر مشع لتقدير مدى استفادة جسم الكائن من الغذاء.

 

رابعا: تستخدم في تقدير عمر الأشياء القديمة فقد قدر عمر الأرض من معرفة معدل الإشعاع اليورانيوم والرصاص.

 

خامسا: تستخدم  في الزراعة والأغذية بغرض زيادة الدخل الزراعي، وفي عمليات حفظ المحاصيل الزراعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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