شكرا لقرائتكم خبر عن استخدامات النظائر المشعة لزيادة المنتج الزراعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
أولا: فى مجالات الزراعة ما يلي:
1- زيادة إنتاجية الأرض.
2-استنباط أنواع جديدة من المحاصيل الغذائية ذات نسبة عالية من البروتين.
3-تحديد أماكن مصادر المياه واستخداماتها بكفاءة عالية.
4- إنتاج محاصيل ذات مقاومة عالية للأمراض وللتقلبات الجوية.
5-تحديد كيفية امتصاص النباتات للأسمدة والكيماويات المخصبة.
6-تعقيم البذور.
ثانيا: بالنسبة الاستخدامات الطبية: تستخدم النظائر المشعة "علاج إشعاعي وعلاج باليود المشع ومعالجة الأورام السرطانية" وذلك من خلال إعطاء المريض مادة مشعة تقضي على الورم.
ثالثا: تستخدم في الكيمياء الحيوية: لتقدير مدى استفادة الأحياء من غذاء معين، وذلك بإعطائه غذاء يحتوي على عنصر مشع لتقدير مدى استفادة جسم الكائن من الغذاء.
رابعا: تستخدم في تقدير عمر الأشياء القديمة فقد قدر عمر الأرض من معرفة معدل الإشعاع اليورانيوم والرصاص.
خامسا: تستخدم في الزراعة والأغذية بغرض زيادة الدخل الزراعي، وفي عمليات حفظ المحاصيل الزراعية.