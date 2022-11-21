شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إصابة 4.7 مليون شخص بأمراض ناتجة عن التغيرات المناخية بحلول 2070 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن تغيرالمناخ يؤثر على ارتفاع درجات الحرارة ويسبب ذلك زيادة فرص انتشار البعوض ،حيث يتسبب فى إصابة 4.7 مليون شخص بالأمراض التى ينقلها مثل الملاريا وحمى الضنك بحلول عام 2070 .

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن 9 من كل 10 أشخاص فى جميع أنحاء العالم يتنفسون هواء غير صحي، حيث إن الهواء الملوث الناجم عن حرق الوقود مثل النفط، والفحم، والغاز الطبيعى يتسبب فى وفاة 13 شخصًا كل دقيقة، بسبب الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

وأضافت، أن النفايات البلاستيكية المنتشرة فى أعماق المحيط وأعلى قمم الجبال تؤثر على سلاسل الغذاء، مضيفه أن تغير المناخ يزيد من وتيرة خطورة الظواهر الجوية الشديدة مثل الجفاف، والذى سيكون له تأثير كبير على الزراعة العالمية، وإنتاج الغذاء، وبالتالى يؤدى إلى سوء التغذية.

ولفتت إلى تأثير تغير المناخ على إمكانية الوصول الآمن لمياه الشرب النظيفة، سواء بسبب الجفاف أو التلوث الناجم عن العواصف والفيضانات، وارتفاع منسوب مياه البحار، منوهًة إلى أن حوالى 2 مليار شخص حاليًا يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن كثرة الوفيات الناجمة كل عام بسبب الأمراض المعوية الناتجة عن المياه الملوثة وسوء الصرف الصحي.

وأكدت، تأثير استخدام التبغ على التغيرات المناخية، والذى ينجم عنه وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام، حيث يتم قطع حوالى 600 مليون شجرة كل عام لإنتاج 6 تريليون سيجارة.