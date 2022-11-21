شكرا لقرائتكم خبر عن "باب زرق".. أول معرض لأعمال الهاند ميد على رمال الإسكندرية بمشاركة 300 عارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معرض "باب رزق" الخيرى، الذى نظمته محافظة الإسكندرية متمثلة فى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، نجاحا كبيرا بعد مشاركة عدد كبير من العارضين، والذى أقيم لأول مرة على شواطئ الإسكندرية، وبالتحديد على رمال شاطئ السرايا بسيدى بشر .

المعرض يأتى فى إطار الأنشطة الشتوية لجذب المواطنين إلى الشواطئ بعد إنتهاء موسم الصيف فى شهر سبتمبر، وخاصة مع الأجواء الخريفية الدافئة التى تشهدها الإسكندرية فى تلك الأيام والتى تسمح بإقامة المعارض والتسوق و التمتع بسحر الإسكندرية.

”الخليج 365”، قام بجولة داخل أول معرض خيرى على شواطئ الإسكندرية، والتقى ببعض العارضات داخل المعرض الخيرى "باب رزق" بشاطئ السرايا.

وتقول حسنة محمود السيد، أنها تعمل بالتطريز "الهاندميد" مثل منتجات "الكروشية" و"التريكو"و"الإكسسورات"، منذ 3 سنوات ، وتعلمت فن التطريز والكورشيه داخل مركز "بشاير الخير" بكرموز للتدريب، والذى يقدم دورات تدريبية مجانية لتعليم مهن مختلفة.

وحول المشاركة فى المعرض قالت، "فكرة المعرض جميلة جدا وخاصة لأول مرة على شواطئ الاسكندرية، وهى فرصة جيدة جدا للأسر المنتجة عرض منتجاتهم فى معارض منظمة ".

أما حنان بهجت، فقالت أنها تقدم أعمال جلدية "هاندميد" من الجلد الطبيعى، صنعته بيدها وتعلمت تصنيع المنتجات الجلدية منذ 6 سنوات من خلال إحدى الجمعيات الخيرية، حيث تهوى العمل فى صناعة الجلود وتقديم منتجات من الجلد الطبيعى.

وحول المشاركة فى المعرض قالت،"فكرة جميلة جدا وباب رزق المشاركة فى معرض على شواطئ الاسكندرية ، وتسمح بمقابلة الجمهور لتسهيل عملية البيع والشراء".

وفى أعمال التطريز قالت رضا محمد، أنها تقوم بحياكة "أطقم السراير" من قماش الجوبلان بمقاسات كبيرة تناسب كافة الأذواق.

وفى مجال صناعة الاكسسورات تقول فوزية محمد عوض، "أنها تهوى الأعمال اليدوية والتطريز منذ الصغر ، ومؤخرا تعلمت صناعة "الإكسسورات" من خلال مشاهدة فيديوهات تدريبية على الإنترنت، وأضافت أنها بالرغم من بلوغها العقد الخامس من العمر، إلا أن ذلك لم يمنعها عن تحقيق حلمها والاستفادة من شغفها فى صناعة الاكسسوار".

المعرض لم يخلو من الفقرات الاستعراضية، التى أضفت جوا من البهجة على أجواء المعرض، حيث قدمت فقرات إستعراضية من الفلكور النوبى، وتقول هبة محمد من اللجنة التنظيمية للقسم النوبى "أن المعرض فكرة رائعة فتحت أبواب رزق للكثيرين لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم الجديدة فى كافة أشكال العمل اليدوى".

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المعرض المقام في إطار مبادرة "باب رزق" والتي أطلقها خلال الإحتفال بانتهاء موسم الصيف 2022 الشهر الماضي، لدعم الحرف اليدوية وتوفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة لكسب الرزق.

يذكر أن المعرض يشارك فيه ما يزيد عن 300 عارض، وتم اختيارهم من صغار المنتجين وأصحاب الحرف البسيطة للمرحلة الأولى، لعرض وبيع منتجاتهم على شاطئ السرايا العام بالمجان .



اكسسورات هاند ميد



الاقبال على المعرض على شاطئ السرايا



الجانب النوبى بالمعرض



الزى النوبى



الطاقية النوبى بألوانها الزاهية



الفلكور النوبى يضفى البهجة على المعرض



المشغولات اليدوية بالمعرض



جانب من جولة المحافظ



جولة محافظ الاسكندرية



حسنة تعلمت الكورشة بمركز بشاير الخير



حنان تبدع فى المشغولات الجلدية



رضا محمد قادمة من البحيرة لعرض منتجاتها



شنط حريمى من قماش الدك لصناعة شماسى البحر



فايزة تبدع فى صناعة الشنط الحريمى من أقمشة شماسى البحر



فوزية 59 سنة حققت حلمها بتعلم صنع الاكسسورات



مشغولات الكوروشية



مشغولات جلدية من الجلد الطبيعى



مشغولات من الكورشية من صنع حسنة



معرض باب رزق على شاطئ السرايا



معرض باب رزق