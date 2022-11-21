شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تحدد ضوابط سير النقل الثقيل..2 طن للحمولة والعمل من 11 مساء حتى 6 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المرور، ضوابط لتنظيم سير النقل الثقيل، والعديد من التدابير والإجراءات التى يجب تطبيقها على سائقى النقل الثقيل لمنع وقوع الحوادث، وكذلك الحد من الحوادث التى تتسبب فى وفاة الكثير من الأشخاص.

- مراعاة الحد الأدنى للحمولة المقررة على الطرق بحد أقصى 2 طن.

- الالتزام بالطرق المخصصة لسير السيارات النقل.

- الالتزام بمواعيد سير النقل الثقيل من 11 مساء حتى السادسة صباحا.

- عدم السماح بحاملى المواد النفطية والغذائية بالسير في أوقات أخرى.

- الالتزام بالسرعة المحددة لسيارات النقل الثقيل.

- الالتزام بمسارات السير المسموح لها السير بها.

- الالتزام بأماكن المواقف المصرح بها.