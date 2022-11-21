شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة .. مجمعات حكومية وإنشاء أسواق نموذجية ونقاط إسعاف ومطافئ بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المشروع القومي الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري، نجاحات كبيرة على أرض الواقع ومنها المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة بمحافظة الغربية.

وشهد مركز زفتى، إنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات الخدمية، بهدف لتوفير حياة كريمة أفضل للمواطنين، وهو ما أكده الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لـ"الخليج 365"، أن العمل يسير على قدم وساق في المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها.

وأشار إلى أن قرية نهطاي واحدة من أكبر قرى مركز زفتي وشهدت طفرة كبيرة من خلال المشروعات التي تحققت على أرضها في كافة القطاعات الخدمية، حيث تم الانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطري.

وأضاف، تم إنجاز موقف القرية والسوق النموذجيين ونقطة للحماية المدنية ونقطة شرطة نهطاي ووحدة إسعاف، موضحا أن القرية تشهد أيضا تنفيذ 70% من مركز الشباب، ووضع اللمسات الأخيرة لمركز طب الأسرة والذي بلغت نسبة التنفيذ فيه لـ 95%، بالإضافة إلى مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ مشروع توسعات وحدة معالجة صرف صحي نهطاي بنسبة 80%، والانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 3 مدارس منها مدارس محمد الحفناوى، مدرسة الشهيد الجمل الابتدائية ،مدرسة نهطاي الجديدة.



























