شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل لـ6 آلاف جنيه.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل بعدد من الشركات الخاصة بمحافظة أسيوط، برواتب تصل إلى 6000 جنيه.



”الخليج 365” يوضح فى السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة بالمحافظة وشروطها: ”الخليج 365” يوضح فى السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة بالمحافظة وشروطها:

1-فرص عمل بورشة نجارة - أسيوط ش النيل - أبوتيج

-الوظائف المطلوبة:

1عامل

-الشروط:

بدون مؤهل

الراتب 2400 جنيه

2-فرص عمل بإحدى شركات تأمينات الحياة - أسيوط ش الجمهورية برج بانوراما - أسيوط

-الوظائف المطلوبة:

20 وكيلا تأمينيا

10 مديرى مبيعات - خبرة سنتين - من الجنسين

-الشروط:

مؤهل عالي

السن 22 : 40 سنة

الراتب: 2400 جنيه

3-فرص عمل بإحدى الجمعيات -ديروط تقسيم أبو جبل ش عثمان بن عفان - أسيوط

-الوظائف المطلوبة:

7 أخصائيى قروض

-الشروط:

من الجنسين

السن لا يقل عن 21 سنة

الراتب 2400 جنيه

4-فرص عمل بشركة للمواد الغذائية - ديروط طريق جسر الرياح - أسيوط

-الوظائف المطلوبة:

1مندوب مبيعات

-الشروط:

مؤهل عالي

رخصة مهنية ثانية

السن 35 سنة

الراتب: 5200 جنيه

5-فرص عمل بإحدى شركات تأمينات الحياة - ش الهلالي أبراج النيل

-الوظائف المطلوبة:

10 مديرى مبيعات

15 وكيل مبيعات

-الشروط:

مؤهل عالي

من الجنسين

-المرتب 2500 : 6000 جنيه

وأوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها، أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو كاتب العمل التابعة للمديريات.