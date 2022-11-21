شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للأجور": 7 ملايين مواطن يستفيدون من قرار العلاوات الاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، صرف العلاوات الاستثنائية البالغة 300 جنيه وتطبيق الحد الأدنى للأجور عن شهر نوفمبر خلال الساعات القادمة، قائلا: "سيتم تنفيذ القرار من بكرة ويستفيد منه حوالي 7 مليون عامل مصري".

وأشار عماد حمدي في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أن هناك مناقشات مع أصحاب الأعمال لزيادة العلاوة الاستثنائية وخاطبوا شركات القطاع الخاص والبعض منها بدأ ينفذ الزيادات للعمال، مضيفا: "في بعض الفئات التي تمر بأزمات نتيجة أزمة كورونا مثل قطاع السياحة بنحاول نتناقش معهم من خلال المجلس القومي للأجور ولكن معظم القطاع الخاص بدأ ينفذ هذا الأمر".

وعرض برنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، تقريرا تلفزيونيا يستعرض قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بصرف علاوة استثنائية للموظفين ورفع الحد الادنى للأجور، وتحدث التقرير عن بدء صرف مرتبات نوفمبر بعلاوة استثنائية 300 جنيه بدء من الغد.