شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تطالب أسر "تكافل وكرامة" استلام كارت ميزة من الوحدات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة التضامن الاجتماعى، مطالبة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بضرورة التوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقات "ميزة" وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم بدءًا من شهر يناير 2023 بعد وقف التعامل بالبطاقات القديمة تماماً.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعى، في استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات ميزة البنكية، ويشمل ذلك أسر"تكافل وكرامة" ومستفيدي المعاشات والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر والرائدات الريفيات، وجارى استخراجها أيضاً لأبناء مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات ميزة البنكية فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها لافته الى أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين ليبلغ 5,2 مليون أسرة يتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدى تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

يذكر أن الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" تبدأ صرف مستحقاتها فى يوم 15 من كل شهر بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية، حيث يُتاح لهم الصرف من ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، أو ماكينات الصراف الآلى من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.