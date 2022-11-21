شكرا لقرائتكم خبر عن يشاهدون النيل والمعابد من السماء.. سائحون من مختلف الجنسيات يستمتعون برحلات البالون الطائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، حالة الإقبال الكبيرة على رحلات البالون الطائر للسائحين من حول العالم، للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة بشريط نهر النيل من السماء، حيث تخرج فجراً فى غرب محافظة الأقصر، رحلات البالون والتي تقل على متنها عشرات السائحين من حول العالم.

ويتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر، حيث تحتل المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، وجميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وتخرج رحلات البالون على متنها سياح من دول أوروبا والأمريكتين وآسيا والوطن العربي، حيث تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة والمطهرات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات تلتزم بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

ويقول أحد العاملين بالبالون الطائر بالأقصر، أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.



احدي جميلات العالم فى رحلات البالون



استمتاع السياح من حول العالم برحلات البالون



البالون الطائر يرسم السعادة على وجوه السائحين



البسمة على وجوه السائحين فى رحلات البالون بالأقصر



الضحكة على وجوه السائحين برحلات البالون الطائر



بهجة السائحين خلال رحلات البالون الطائر



بهجة كبيرة للسياح فى رحلات البالون



جانب من سعادة السائحين برحلات البالون الطائر



سعادة السائحين فى البالون الطائر بالأقصر



سعادة سياح العالم فى رحلات البالون الطائر



ضحكات السائحين فى رحلات البالون بالأقصر



ضحكة السائحين فى قلب رحلات البالون



فرحة السائحين خلال رحلات البالون الطائر



فرحة الكابلز برحلات البالون فى الأقصر