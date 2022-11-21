شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فعاليات معرض الكتاب القبطى الأرثوذكسى بالكاتدرائية حتى 25 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر فعاليات معرض الكتاب القبطى الأرثوذكسى، حيث أعلنت أسقفية الشباب إقامة المعرض لدور النشر بالأديرة والإيبارشيات فى مصر والمهجر خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 25 نوفمبر 2022 بالقاعة أسفل الكاتدرائية.

وبدأ افتتاح المعرض يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساء وتكون استمارة الاشتراك بسكرتارية أسقفية الشباب.

ويأتى المعرض تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه فى الخدمة الرسولية الأنبا موسى والأنبا رافائيل.